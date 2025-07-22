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«ПСЖ» увеличит предложение по Забарному после перехода Экитике в «Ливерпуль». Парижане получат 20% от трансфера

Парижане намерены увеличить предложение по 22-летнему игроку сборной Украины после того, как их экс-форвард Юго Экитике перейдет из «Айнтрахта» в «Ливерпуль» за 80 млн евро. «ПСЖ» получит 20% от суммы этого трансфера, то есть 16 млн.

Источник: Спортс"

Кроме того, в решающем раунде переговоров по Забарному планирует принять участие президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи.

Ранее «Борнмут» отказался продать защитника чемпионам Франции за 60 млн евро, потребовав на 10 млн больше.

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