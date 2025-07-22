Депутат Свищев о потолке зарплат: «Уровень футбола усреднится и станет не таким ярким и зрелищным. Однако нужно понимать, что времена сейчас сложные»

Конечно, тяжело будет принимать решение. Кто сможет обязать владельца частного клуба ограничить себя в желании купить игрока, который ему по карману? Если мы приведем всех к единому знаменателю и установим потолок, то усреднится не только уровень зарплат, но и уровень футбола. Он станет не таким ярким и зрелищным, потому что мы потеряем часть игроков с мировым именем.