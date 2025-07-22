Депутат Свищев о потолке зарплат: «Уровень футбола усреднится и станет не таким ярким и зрелищным. Однако нужно понимать, что времена сейчас сложные»

"Об этом говорят последние 20 лет. Понятное дело, что у клубов разные возможности. Бытует мнение: чтобы уравнять шансы всех и создать единые условия для команд, надо ввести потолок зарплат. Как правило, все клубы частные, хоть у нас и есть клубы, которые принадлежат компаниям, где есть часть государственных средств. Некоторые клубы даже финансируются за счет бюджетов тех или иных регионов.
Конечно, тяжело будет принимать решение. Кто сможет обязать владельца частного клуба ограничить себя в желании купить игрока, который ему по карману? Если мы приведем всех к единому знаменателю и установим потолок, то усреднится не только уровень зарплат, но и уровень футбола. Он станет не таким ярким и зрелищным, потому что мы потеряем часть игроков с мировым именем.
Однако мы должны понимать, что времена сейчас сложные. Может быть, не стоит тратить такие огромные деньги, когда клубы разоряются. Думаю, только РФС под силу разобраться в данном вопросе. Надо учитывать мнение и владельцев, и игроков, и болельщиков", — сказал депутат Госдумы РФ.