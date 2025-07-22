Бителло считает «Динамо» фаворитом в чемпионской гонке: «Будем бороться за титул. Команда станет лучше, с Карпиным есть серьезные изменения»

— «Динамо» — один из фаворитов сезона, играли против новичка и ждали его разгрома. Подкреплены ли по итогу амбиции?
— Думаю, ничего не меняется в этом плане. Надо понять, что мы играли против хорошей команды, она в прошлом сезоне стала чемпионом в ФНЛ. Соперник играл хорошо. Для нас ничего не меняется. Будем бороться за титул.
— Что изменилось с приходом Карпина в команде?
— Поменялось все. Вообще все. У Лички есть свои качества, но с Карпиным есть серьезные изменения, на мой взгляд. Но мы работаем вместе только месяц, и этого мало. Уверен, команда станет лучше.
— Кто, на ваш взгляд, главный кандидат на чемпионство в России?
— «Динамо», — сказал хавбек «Динамо».