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«Челси» потребует у «МЮ» 80−100 млн фунтов за Джексона и может купить Симонса, Гарначо, Йылдыза или Роджерса

Сообщалось, что на 24-летнего игрока сборной Сенегала претендует «Манчестер Юнайтед». Также им интересуются европейские и саудовские клубы.

Источник: Спортс"

По данным Sky Sports, «синие» считают Джексона более классным нападающим, чем Юго Экитике, который близок к переходу в «Ливерпуль» из «Айнтрахта» за 79 млн фунтов.

В случае ухода Джексона «Челси» собирается приобрести либо атакующего хавбека (Хави Симонса из «РБ Лейпциг» или Моргана Роджерса из «Астон Виллы»), либо вингера.(Алехандро Гарначо из «МЮ» или Кенана Йылдыза из «Ювентуса»).

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