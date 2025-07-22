Акинфеев о 500 играх в ЧР в роли капитана ЦСКА: «Даже не знал этого. Это гордо для меня, я вырос с клубом»

— 500‑й матч с капитанской повязкой. Что это для вас значит?
— Я даже не знал этого. Не готовился. Это гордо для меня, я вырос с ЦСКА. Тот труд, который я отдаю, приходит обратно в таких маленьких радостях. Я очень счастлив.
Сегодня не все получалось в атаке у всех. По первому тайму казалось, что «Оренбург» и второй тайм продолжит в таком же ключе. Наверное, они чего‑то испугались.
В первом тайме «Оренбург» играл очень хорошо, но, с другой стороны, мы играли плохо. То, что мы тренировали неделю, не удалось воплотить на поле, — сказал Акинфеев.