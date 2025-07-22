Хлусевич о Заболотном в «Спартаке»: «Как будто не было даже адаптации — сразу влился в коллектив и старается помочь»

— Единственный новичок «Спартака» в межсезонье — Заболотный. Как приняли его в команде?
— Приняли прекрасно. Как, впрочем, и обычно мы принимаем новичков. Рассчитываем на Антона. Клуб подписал опытного российского футболиста, которого в принципе все знают здесь. У него как будто не было даже адаптации — сразу влился в коллектив и старается нам помочь.
— Заболотный — уже третий за последние годы бывший футболист ЦСКА, которого подписывает «Спартак». Ранее были Чернов и Медина. Внутри клуба еще есть какое-то особое отношение к этому явлению, или историческая вражда с армейцами не играет роли в этих случаях?
— Думаю, между футболистами все-таки уже нет такой истории. Потому что футбол уводит нас на разные дороги. В нем все может быть, в том числе переход из ЦСКА в «Спартак» напрямую или через другие клубы. Здесь уже нет ничего нового.
— Нужно ли еще усиление «Спартаку» помимо Заболотного?
— «Спартак» всегда претендует на самые высокие места. И мы при любом составе будем в каждом матче играть на победу, бороться за нее изо всех сил, — сказал защитник «Спартака».