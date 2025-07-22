Кунде и «Барса» близки к продлению контракта. Клуб хочет заключить соглашение не позднее 30 августа

При этом клуб рассчитывает, что новый контракт с Кунде не нарушит правила финансового фэйр-плей в Ла Лиге.
Действующий договор защитника с «Барсой» рассчитан до июня 2027 года.
По данным Mundo Deportivo, «блауграна» планирует заключить новое соглашение с 26-летним игроком сборной Франции до 30 августа, когда закрывается летнее трансферное окно.
При этом клуб рассчитывает, что новый контракт с Кунде не нарушит правила финансового фэйр-плей в Ла Лиге.
Действующий договор защитника с «Барсой» рассчитан до июня 2027 года.