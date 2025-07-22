Зампред Госдумы Жуков о судействе в игре «Спартак» — «Махачкала»: «Вызвало очень много вопросов. Надо провести расследование»

А что касается судейства в этой игре, то оно вызвало очень много вопросов. Это дело судейской коллегии — разобраться со всеми спорными эпизодами. Было много незасчитанных голов, непоставленных пенальти, вторая желтая карточка, то есть немало эпизодов, по которым необходимо провести расследование«, — сказал первый заместитель председателя Госдумы РФ, болельщик “Спартака”.