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Зампред Госдумы Жуков о судействе в игре «Спартак» — «Махачкала»: «Вызвало очень много вопросов. Надо провести расследование»

«Спартак» в первом матче сезона смотрелся неплохо, особенно в первом тайме. После удаления у махачкалинцев команда сбавила скорость и уже доигрывала матч. Заболотный неплохо выглядел, выигрывал верховую борьбу, цеплялся за мяч.

«Спартак» в первом матче сезона смотрелся неплохо, особенно в первом тайме. После удаления у махачкалинцев команда сбавила скорость и уже доигрывала матч. Заболотный неплохо выглядел, выигрывал верховую борьбу, цеплялся за мяч. Надеюсь, принесет пользу «Спартаку».

А что касается судейства в этой игре, то оно вызвало очень много вопросов. Это дело судейской коллегии — разобраться со всеми спорными эпизодами. Было много незасчитанных голов, непоставленных пенальти, вторая желтая карточка, то есть немало эпизодов, по которым необходимо провести расследование«, — сказал первый заместитель председателя Госдумы РФ, болельщик “Спартака”.

«Спартак» попросил ЭСК рассмотреть 3 неназначенных пенальти в матче с «Махачкалой», отмененный гол Литвинова и неудаление Аззи на 44-й минуте.