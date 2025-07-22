Зампред Госдумы Жуков о судействе в игре «Спартак» — «Махачкала»: «Вызвало очень много вопросов. Надо провести расследование»

«Спартак» в первом матче сезона смотрелся неплохо, особенно в первом тайме. После удаления у махачкалинцев команда сбавила скорость и уже доигрывала матч. Заболотный неплохо выглядел, выигрывал верховую борьбу, цеплялся за мяч. Надеюсь, принесет пользу «Спартаку».
А что касается судейства в этой игре, то оно вызвало очень много вопросов. Это дело судейской коллегии — разобраться со всеми спорными эпизодами. Было много незасчитанных голов, непоставленных пенальти, вторая желтая карточка, то есть немало эпизодов, по которым необходимо провести расследование«, — сказал первый заместитель председателя Госдумы РФ, болельщик “Спартака”.
«Спартак» попросил ЭСК рассмотреть 3 неназначенных пенальти в матче с «Махачкалой», отмененный гол Литвинова и неудаление Аззи на 44-й минуте.