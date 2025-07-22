Сенников о Пиняеве и ЦСКА: «В России нет смысла переходить из одной команды в другую»

«Поверю в такой трансфер, если только в контракте самого Пиняева есть какие-то отступные, или сам игрок хочет уйти. Считаю, в России нет смысла переходить из одной команды в другую. В “Локомотив”, в ЦСКА, в принципе, переходят обычно, если только у человека нет игровой практики.