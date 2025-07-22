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Сенников о Пиняеве и ЦСКА: «В России нет смысла переходить из одной команды в другую»

Сообщалось, что армейцы могут выплатить 10 млн евро отступных за 20-летнего вингера «Локомотива».

Источник: Sports

«Поверю в такой трансфер, если только в контракте самого Пиняева есть какие-то отступные, или сам игрок хочет уйти. Считаю, в России нет смысла переходить из одной команды в другую. В “Локомотив”, в ЦСКА, в принципе, переходят обычно, если только у человека нет игровой практики.

Станет ли Пиняев потерей для «Локомотива»? Думаю, можно восполнить возможную потерю Пиняева внутренними ресурсами. Понятно, что такие игроки, как Руденко, сейчас пришли, Бакаев создаст конкуренцию на фланге. Тем более еще Самошников есть — достаточно много футболистов такого плана«, — сказал бывший футболист “Локомотива”.