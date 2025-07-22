— Считаю, что Андрей выглядел убедительнее Педро. Пару штрафных заработал, решающий пенальти реализовал — так что его КПД точно выше. — Справедливо ли нахождение Андрея в запасе, учитывая то, что в прошлом сезоне он был лучшим в «Зените»? — Мне тяжело судить. По игре — несправедливо, а дальше старший тренер решает все. Он смотрит, как Андрей выглядит в тренировочном процессе — выбор за ним. Конечно, обидно, хотелось бы, чтобы Мостовой играл. — Появление Мостового в стартовом составе на следующий матч против «Рубина» вас не удивит? — Своей игрой он заслужил место в стартовом составе, да. — Логично желание «Зенита» приобрести этим летом нападающего при имеющейся обойме атакующих игроков? — По-моему, в оборонке они неубедительно играют. Если в атаке еще забивают, то в обороне мне совсем не нравится их выступление. Поэтому, честно говоря, усиливаться атакующими, когда такие люди, как Мостовой и Ерохин, сидят в запасе — как минимум странно, — сказал Андрей Лебедев.