Владелец «Акрона» о Дзюбе: «Лидер как на поле, так и в раздевалке. Мы полностью довольны его игрой»

— Были ли опасения, что летом Артем может уйти?
— Мы точно знали, что он не будет заканчивать. Но определенные опасения были. Провели переговоры, достаточно быстро договорились. Все удачно, — сказал Павел Морозов.
В субботу в матче 1-го тура РПЛ с «Крыльями Советов» (1:1) 36-летний форвард «Акрона» не отметился результативными действиями.
В 24 играх прошлого сезона во всех турнирах за тольяттинский клуб на счету Дзюбы 10 голов и 7 ассистов.
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