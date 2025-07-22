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«Месси слишком легко в МЛС, как на PlayStation. Он думает: “Может, нужно играть в более серьезной лиге, чтобы быть в форме к ЧМ?” Фелан о Лионеле

«Я думаю, Дэвид Бекхэм проделал потрясающую работу в “Майами”. Он имеет поддержку в клубе. Думаю, у него было видение — привлечь одних из лучших игроков мира, и вот в команде оказались бывшие игроки “Барселоны.

Источник: Спортс"

Может, Месси смотрит на чемпионат мира и думает: «Мне нужно играть в более серьезной лиге, чтобы быть в форме к чемпионату мира в следующем году?» Саудовская Аравия? Ему не нужны деньги, чтобы ехать туда. Мы знаем, что саудовские команды хорошо выступили [на клубном чемпионате мира], обыграли «Манчестер Сити», выиграли одну-две игры, но это ведь не главное.

Если Месси действительно хочет снова почувствовать вкус игры, я думаю, ему нужно перейти туда, где будет более серьезная конкуренция. Сейчас ему слишком легко. Посмотри на его статистику, на видео — это как PlayStation для него. Это нездорово.

Он приехал туда, футболки продаются, доходы растут, «Майами» может строить большой новый стадион. Они всегда будут где-то рядом в борьбе, но ему нужно подумать, что он собирается делать на чемпионате мира в следующем году, если он действительно планирует играть за Аргентину«, — сказал бывший защитник “Манчестер Сити”.

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