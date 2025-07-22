Шатов о судействе в стыках с «Ахматом»: «Безобразный уровень, вся страна видела. Небольшая рана во мне живет, что не все от тебя зависит. Не собираюсь мириться с этой системой, мне от нее

Затем ЭСК РФС признала, что судья Сергей Иванов ошибочно отменил гол екатеринбуржцев на 12-й минуте ответного стыкового матча.
— Был упомянут матч с «Родиной», в котором было 3 пенальти, — ты сказал, что ты такого не видел. На фоне этого [как оценишь] вообще уровень судейства в ФНЛ? Потому что вы не раз страдали, я там из «Соколом» наблюдал тоже по сезону. Очень много спорных… Да даже не спорных, а отвратительных решений.
— Давай начнем того, что изначально спортивный принцип был нарушен, когда командам разрешили ставить ВАР. Хочешь — ставишь, не хочешь — не ставишь. Если брать ВАР — наверное, за весь сезон одно или максимум два решения не в пользу хозяев. Такого же не может быть.
Ну и в целом судейство… Не хочу обсуждать судейство, но они ошибались. Думал, из-за низкой квалификации, они тоже люди, они могут ошибаться. Но то, что я увидел в стыковых матчах с «Ахматом»… Если уж так, там, наверное, тоже были не ошибки (улыбается).
— То есть было целенаправленное желание любыми способами оставить «Ахмат» в Премьер-лиге? Или не дать «Уралу» попасть в Премьер-лигу, скажем так.
— Ну, то, что уровень судейства был безобразный, что они судили плохо и допускали явно грубые ошибки, это однозначно. Сто процентов.
А вы писали в ЭСК? Были какие-то объяснения?
— Официально они признали только одно: гол, который забил Егорычев на выезде, нужно было засчитать. Эпизод в домашней игре, когда Егорычев прокидывает мяч и он попадает в руку Адамову, по мне, железобетонный пенальти.
— Они сказали — нет, естественное положение руки?
— Да. По мне и гол, забитый «Ахматом» — там нарушение правил было до момента с пенальти. Тяжелые моменты, небольшая рана во мне живет, что не все от тебя зависит. Есть некоторые факторы, с которыми тебе приходится мириться. Твой выбор — мириться с ними или нет. Я не собираюсь мириться с этой системой, которая существует в российском футболе. Мне от нее немножко тошно и неприятно.
— Какие ты видишь рычаги борьбы? Что надо с этим делать?
— У меня нет ответа на этот вопрос. Наверное, это вопрос к людям, которые отвечают за российский футбол, которые стоят выше, которые принимают решения. Я думаю, вся страна видела, и люди, которые разбираются в футболе, видели, что было в этих двух стыковых матчах.
Но кроме того, что я могу сказать, что судьи как будто специально ошибались, что это не просто ошибка, которую ты можешь понять и принять… Мы тоже в футболе не первый день, разбираемся и видим какие-то моменты. Наверное, эти решения могут принимать только люди сверху, — сказал бывший тренер «Урала» в подкасте Федора Смолова.