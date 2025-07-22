Шатов о судействе в стыках с «Ахматом»: «Безобразный уровень, вся страна видела. Небольшая рана во мне живет, что не все от тебя зависит. Не собираюсь мириться с этой системой, мне от нее

— Да. По мне и гол, забитый «Ахматом» — там нарушение правил было до момента с пенальти. Тяжелые моменты, небольшая рана во мне живет, что не все от тебя зависит. Есть некоторые факторы, с которыми тебе приходится мириться. Твой выбор — мириться с ними или нет. Я не собираюсь мириться с этой системой, которая существует в российском футболе. Мне от нее немножко тошно и неприятно.