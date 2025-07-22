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«Астон Вилла» о смерти фронтмена Black Sabbath: «Опечалены известием о том, что всемирно известная рок-звезда и болельщик “Виллы” скончался. Покойся с миром, Оззи»

Британский рок-музыкант, один из основателей и фронтмен группы Black Sabbath, скончался сегодня в возрасте 76 лет.

Источник: Спортс"

5 июля Осборн дал прощальный концерт в Бирмингеме — шоу длилось десять часов.

«Футбольный клуб “Астон Вилла” опечален известием о том, что всемирно известная рок-звезда и болельщик “Виллы” Оззи Осборн скончался.

Выросший в Астоне, недалеко от стадиона «Вилла Парк», Оззи всегда поддерживал особую связь с клубом и сообществом.

В это чрезвычайно трудное время все в «Астон Вилле» соболезнуют его жене Шэрон, семье, друзьям и бесчисленным поклонникам. Покойся с миром, Оззи", — говорится в сообщении клуба.