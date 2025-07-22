«Астон Вилла» о смерти фронтмена Black Sabbath: «Опечалены известием о том, что всемирно известная рок-звезда и болельщик “Виллы” скончался. Покойся с миром, Оззи»

5 июля Осборн дал прощальный концерт в Бирмингеме — шоу длилось десять часов.
«Футбольный клуб “Астон Вилла” опечален известием о том, что всемирно известная рок-звезда и болельщик “Виллы” Оззи Осборн скончался.
Выросший в Астоне, недалеко от стадиона «Вилла Парк», Оззи всегда поддерживал особую связь с клубом и сообществом.
В это чрезвычайно трудное время все в «Астон Вилле» соболезнуют его жене Шэрон, семье, друзьям и бесчисленным поклонникам. Покойся с миром, Оззи", — говорится в сообщении клуба.