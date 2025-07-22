Винисиус создал тематический парк по случаю своего дня рождения в родном штате. Празднование шло два вечера, на нем выступил Трэвис Скотт

Среди посетителей были другие игроки «Реала», в том числе Эдуардо Камавинга и Рейньер, а также рэпер Трэвис Скотт, который исполнил несколько своих песен. На сцене, установленной специально для этого случая, стоял большой бюст Винисиуса, созданный в стиле обложки альбома Трэвиса под названием Astroworld.