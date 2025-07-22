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Винисиус создал тематический парк по случаю своего дня рождения в родном штате. Празднование шло два вечера, на нем выступил Трэвис Скотт

Вингеру «Реала» исполнилось 25 лет 12 июля.

Источник: Спортс"

Празднования длились два вечера и проходили в созданном тематическом парке, который футболист создал в родном штате Рио-де-Жанейро. На светящейся вывеске на входе было написано «Парк “Танцуй, Вини World”. Мероприятие было предназначено исключительно для друзей, семьи и других гостей, приглашенных бразильским футболистом.

Среди посетителей были другие игроки «Реала», в том числе Эдуардо Камавинга и Рейньер, а также рэпер Трэвис Скотт, который исполнил несколько своих песен. На сцене, установленной специально для этого случая, стоял большой бюст Винисиуса, созданный в стиле обложки альбома Трэвиса под названием Astroworld.

Также парк был украшен тематическими предметами — футболками и кубками с надписью «Танцуй, Вини» и неоновыми светильниками с изображением силуэта игрока. Кроме того, для гостей было установлено несколько аттракционов.