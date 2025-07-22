«Балтика» поздравила Газманова с 74-летием и подарила певцу именную футболку клуба

«Сегодня свой день рождения отмечает народный артист, любимец миллионов и наш земляк Олег Газманов! Он стал настоящей легендой российской эстрады. А для нас он особенно дорог как автор и исполнитель песни, ставшей неофициальным гимном балтийцев — “Балтийский берег”.
Сегодня мы тепло встретились с Олегом Михайловичем, поздравили его с праздником, конечно же исполнили вместе «Балтийский берег»!
В ответ Олег Михайлович пожелал нашей команде и всем балтийцам удачи в новом сезоне Мир РПЛ, побед и красивой игры!" — говорится в сообщении клуба.