«Балтика» поздравила Газманова с 74-летием и подарила певцу именную футболку клуба

«Сегодня свой день рождения отмечает народный артист, любимец миллионов и наш земляк Олег Газманов! Он стал настоящей легендой российской эстрады. А для нас он особенно дорог как автор и исполнитель песни, ставшей неофициальным гимном балтийцев — “Балтийский берег”.