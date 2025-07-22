Экитике прошел основную часть медосмотра перед трансфером в «Ливерпуль» за 69+10 млн фунтов

Ранее сообщалось, что «красные» заплатят «Айнтрахту» 69+10 млн фунтов за трансфер.
В прошлом сезоне Бундеслиги Экитике провел 33 матча, отличившись 15 голами и 8 ассистами. Его статистика — здесь.
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ФК «Ливерпуль»: состав, ближайшие матчи в 2025 году и достижения клуба
ФК «Ливерпуль» из одноименного британского города — один из самых легендарных и успешных клубов в истории мирового футбола. За более чем 130-летнюю историю команда стала символом дерзкого атакующего футбола и воли к победе. Игроки «Ливерпуля» четыре раза забирали себе Суперкубок УЕФА и шесть раз отмечали победу с кубком Лиги чемпионов в руках. Информация о ближайших матчах, достижениях и истории клуба — в нашем материале.Читать дальше