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Экитике прошел основную часть медосмотра перед трансфером в «Ливерпуль» за 69+10 млн фунтов

23-летний нападающий уже прошел основную часть медосмотра перед переходом в английский клуб, пишет Фабрицио Романо. Ожидается, что футболист подпишет контракт на 6 лет.

Источник: Спортс"

Ранее сообщалось, что «красные» заплатят «Айнтрахту» 69+10 млн фунтов за трансфер.

В прошлом сезоне Бундеслиги Экитике провел 33 матча, отличившись 15 голами и 8 ассистами. Его статистика — здесь.

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