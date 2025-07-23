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Лоськов о Батракове: «Ему еще рано думать о Европе. Ехать надо вовремя — в 24−25 лет. Может, и в 22 — когда перерастет РПЛ. И в хорошую команду, как тот же Хвича»

В прошлом сезоне 20-летний полузащитник «Локомотива» забил 14 голов и сделал 7 голевых передач в 29 играх в Мир РПЛ.

— Шумиха о Европе не вредит психике парня?

— Я думаю, он не обращает на это внимания, а просто делает свое дело — играет в футбол. И на каждый матч выходит, как на решающий. После прошлого сезона к нему будет приковано много внимания. Тут главное психологически не надломиться. Думаю, этого не произойдет. Но о Европе, как мне кажется, ему рано еще думать. Надо пока здесь чуть-чуть окрепнуть, уверенности набрать.

А так-то я только за, чтобы Батраков туда попал. Но ехать надо вовремя. Рано тоже уезжать не стоит.

— А вовремя — это во сколько?

— Может, в 24−25 лет. А может, и в 22. Когда увидим, что перерос наш чемпионат, тогда и надо ехать. Но Европа Европе рознь.

Если уезжать, то в хорошую команду. Как тот же Хвича — подходящий пример, — сказал советник гендиректора «Локомотива» по спортивным вопросам и бывший игрок клуба Дмитрий Лоськов.