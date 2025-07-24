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«Милан» и «Юве» обсуждают трансфер Влаховича. Форварда могут продать за 18−20 млн евро, включая бонусы (Альфредо Педулла)

По данным журналиста Альфредо Педуллы, в последние часы состоялись первые контакты между двумя клубами.

Источник: Спортс"

Утверждается, что ранее нападающий общался с тренером «россонери» Массимилиано Аллегри. Обе стороны хотели бы заключить соглашение, однако критически важными остаются финансовые вопросы.

Зарплату игрока в размере 12 млн евро могут распределить на более длительный срок, однако остается обсудить компенсацию.

Ожидается, что сумма трансфера составит не менее 18−20 млн евро, в нее могут быть включены бонусы.

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