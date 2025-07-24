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«Челси» согласовал условия контракта с Хато, он сообщил «Аяксу» о желании перейти. За 19-летнего защитника могут заплатить около 40 млн евро (Фабрицио Романо)

По информации инсайдера Фабрицио Романо, 19-летней защитник сообщил руководству «Аякса» и главному тренеру о желании присоединиться к лондонцам.

Источник: Спортс"

Переговоры находятся на завершающей стадии. Сейчас клубы согласовывают сумму трансфера, которая составит около 40 млн евро.

Ранее нидерландцем интересовались «Ливерпуль», «Арсенал», а также «Реал Мадрид».

С подробной статистикой Хато можно ознакомиться здесь.

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