«Челси» согласовал условия контракта с Хато, он сообщил «Аяксу» о желании перейти. За 19-летнего защитника могут заплатить около 40 млн евро (Фабрицио Романо)

Переговоры находятся на завершающей стадии. Сейчас клубы согласовывают сумму трансфера, которая составит около 40 млн евро.
Ранее нидерландцем интересовались «Ливерпуль», «Арсенал», а также «Реал Мадрид».
С подробной статистикой Хато можно ознакомиться здесь.
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