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«Интеру» интересен 20-летний форвард Стюклер. Миланцы сделали предложение «Кремонезе»

Миланцы уже сделали предложение «Кремонезе», сообщает журналист Даниеле Мари.

Источник: Спортс"

В соглашение по 20-летнему форварду также включат процент от перепродажи.

В прошлом сезоне Стюклер забил 16 голов за клуб «Джана Эрминио» в Серии C, за который выступал на правах аренды.

Центральный нападающий родился в Дании, хотя его отец родом из Ирана, а мать — из Австрии.

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