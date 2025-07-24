«Интеру» интересен 20-летний форвард Стюклер. Миланцы сделали предложение «Кремонезе»

В соглашение по 20-летнему форварду также включат процент от перепродажи.
В прошлом сезоне Стюклер забил 16 голов за клуб «Джана Эрминио» в Серии C, за который выступал на правах аренды.
Центральный нападающий родился в Дании, хотя его отец родом из Ирана, а мать — из Австрии.
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Италия — страна, где футбол возведен в ранг культа, а лучшие нападающие становятся иконами для миллионов болельщиков. Матчи национальной сборной и матчи Серии А собирают полные стадионы, а среди самых популярных клубов выделяется ФК «Интер». Фанаты называют команду «нерадзурри», что переводится как «черно-синие».Читать дальше