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Бартон о выходе Англии в финал женского Евро: «Газлайтинг, который я наблюдаю… Лучше, чем мужчины? Женский футбол — это психическое заболевание»

Во вторник женская сборная Англии обыграла команду Италии в полуфинале женского чемпионата Европы (2:1) и вышла в финал, где сыграет с Испанией.

Источник: Спортс"

«Женский футбол — это психическое заболевание», — написал бывший полузащитник «Манчестер Сити».

Также Бартон высказался об игре нападающей Клои Келли, забившей победный гол Англии на 119-й минуте матча.

"Спокойно. Она вышла на замену? Не забила пенальти, которого не должно было быть, и заработала рикошет. В худшем футбольном матче, который я когда-либо видел по телевидению. Икона?

Вратари в женском футболе ужасны. Действительно плохи. Предположим, оттуда нужно было забивать. Ей повезло. Но газлайтинг, который я наблюдаю??Икона? Лучше, чем мужчины??", — написал экс-футболист.

Бартон о женском Евро: «Этот турнир показывает, насколько плох их футбол. Как это вообще показывают по главным каналам? Комментаторы и эксперты — дерьмо собачье. Отвратительно».

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