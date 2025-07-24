Бартон о выходе Англии в финал женского Евро: «Газлайтинг, который я наблюдаю… Лучше, чем мужчины? Женский футбол — это психическое заболевание»

«Женский футбол — это психическое заболевание», — написал бывший полузащитник «Манчестер Сити».
Также Бартон высказался об игре нападающей Клои Келли, забившей победный гол Англии на 119-й минуте матча.
"Спокойно. Она вышла на замену? Не забила пенальти, которого не должно было быть, и заработала рикошет. В худшем футбольном матче, который я когда-либо видел по телевидению. Икона?
Вратари в женском футболе ужасны. Действительно плохи. Предположим, оттуда нужно было забивать. Ей повезло. Но газлайтинг, который я наблюдаю??Икона? Лучше, чем мужчины??", — написал экс-футболист.
Бартон о женском Евро: «Этот турнир показывает, насколько плох их футбол. Как это вообще показывают по главным каналам? Комментаторы и эксперты — дерьмо собачье. Отвратительно».