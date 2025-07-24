Президент Мексики о словах Чичарито: «Я мать, бабушка, домохозяйка и Верховный главнокомандующий — женщины могут быть кем угодно. Ему еще многому предстоит научиться»

Глава государства назвала идеи бывшего игрока национальной сборной «крайне сексистскими», сообщает ESPN.
"Чичарито — очень хороший футболист. Но что касается его взглядов на женщин… Ему еще многому предстоит научиться.
Я мать, я бабушка, я домохозяйка. Но я также Верховный главнокомандующий Вооруженными силами. Женщины могут быть кем угодно", — сказала Шейнбаум на пресс-конференции в среду.
Чичарито — женщинам: «Вы хотите мужчину-кормильца, но для вас уборка — это патриархальное угнетение… Интересно».
Чичарито — женщинам: «Многие из нас хотят любить, заботиться и обеспечивать вас, но вы должны принимать и уважать мужественность. Вы искореняете ее, делая общество сверхчувствительным».
В мексиканской лиге не уверены, что Чичарито накажут за слова про женщин. «Гвадалахара» обсудила с форвардом его заявления.