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Президент Мексики о словах Чичарито: «Я мать, бабушка, домохозяйка и Верховный главнокомандующий — женщины могут быть кем угодно. Ему еще многому предстоит научиться»

Ранее бывший нападающий «Манчестер Юнайтед», ныне выступающий за мексиканскую «Гвадалахару», выложил видеоролики с обращением к женщинам у себя в соцсети.

Источник: Спортс"

Глава государства назвала идеи бывшего игрока национальной сборной «крайне сексистскими», сообщает ESPN.

"Чичарито — очень хороший футболист. Но что касается его взглядов на женщин… Ему еще многому предстоит научиться.

Я мать, я бабушка, я домохозяйка. Но я также Верховный главнокомандующий Вооруженными силами. Женщины могут быть кем угодно", — сказала Шейнбаум на пресс-конференции в среду.

Чичарито — женщинам: «Вы хотите мужчину-кормильца, но для вас уборка — это патриархальное угнетение… Интересно».

Чичарито — женщинам: «Многие из нас хотят любить, заботиться и обеспечивать вас, но вы должны принимать и уважать мужественность. Вы искореняете ее, делая общество сверхчувствительным».

В мексиканской лиге не уверены, что Чичарито накажут за слова про женщин. «Гвадалахара» обсудила с форвардом его заявления.

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