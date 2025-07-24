«Порту» интересен Черников. «Краснодар» оценивает хавбека в 10 млн евро («Чемпионат»)

Черников нравится Франческо Фарьоли, главному тренеру португальского клуба, но контактов с «быками» пока не было.
Утверждается, что «Краснодар» оценивает воспитанника в 10 млн евро.
«Чемпионат» утверждает, что полузащитник «Краснодара» заинтересовал «Порту». 25-летний футболист рассматривается как альтернатива хавбеку «Аякса» Кеннету Тайлору.
Черников нравится Франческо Фарьоли, главному тренеру португальского клуба, но контактов с «быками» пока не было.
Утверждается, что «Краснодар» оценивает воспитанника в 10 млн евро.