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«Порту» интересен Черников. «Краснодар» оценивает хавбека в 10 млн евро («Чемпионат»)

«Чемпионат» утверждает, что полузащитник «Краснодара» заинтересовал «Порту». 25-летний футболист рассматривается как альтернатива хавбеку «Аякса» Кеннету Тайлору.

Источник: Спортс"

Черников нравится Франческо Фарьоли, главному тренеру португальского клуба, но контактов с «быками» пока не было.

Утверждается, что «Краснодар» оценивает воспитанника в 10 млн евро.