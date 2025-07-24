Сон может перейти в «Лос-Анджелес». Клуб МЛС ведет переговоры с «Тоттенхэмом» о трансфере

Сообщается, что стороны еще не достигли прогресса, но переговоры продолжаются.
В американском клубе надеются, что смогут убедить футболиста присоединиться к команде.
В прошлом сезоне Сон Хын Мин забил 7 голов и сделал 9 передач в 30 матчах АПЛ.
В летнее трансферное окно подписать 33-летнего вингера «Тоттенхэма» попытается «Лос-Анджелес».
Сообщается, что стороны еще не достигли прогресса, но переговоры продолжаются.
В американском клубе надеются, что смогут убедить футболиста присоединиться к команде.
В прошлом сезоне Сон Хын Мин забил 7 голов и сделал 9 передач в 30 матчах АПЛ.