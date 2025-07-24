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Коло-Муани начнет подготовку к сезону с молодежным составом «ПСЖ». Форвард был в аренде в «Ювентусе»

Французский нападающий провел вторую половину прошлого сезона на правах аренды в «Ювентусе», забив 8 голов в 16 матчах Серии А.

Источник: Спортс"

После клубного чемпионата мира футболист вновь присоединится к парижанам и начнет подготовку к новому сезону с молодежной командой до 21 года.

С молодежкой «ПСЖ» также уже работают Милан Шкриньяр, Марко Асенсио, Карлос Солер и Норди Мукиеле. Клуб хочет расстаться с данными футболистами в летнее трансферное окно.

Рандаль Коло-Муани был приобретен парижанами в 2023 году у «Айнтрахта» за 90 миллионов евро.

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