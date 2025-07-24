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Талалаев о «Балтике»: «Думаю включить молодых ребят в тренировочный процесс сборной по регби. Говорят, мы даем футболистам что-то запредельное, а мне так не кажется»

"Безусловно, но если я вам назову их фамилии, то вы, скорее всего, их не знаете. Есть несколько подходов в футболе, один из них связан с интенсивностью — шестинедельными циклами.

Источник: Спортс"

Если Верхейена вы еще должны знать, то профессора в Италии, который очень сильно занимается этим и спорит со всем футбольным миром, я не думаю, что вы что-то о нём читали. Давать кому-то преимущество не хотелось бы, поэтому пусть каждый идет своим путем.

Я беру опыт у всех людей, но ни на кого равняться не собираюсь. Тренер — профессия такая, компилятивная, то есть мы должны заимствовать все самое лучшее. Когда я вижу что-то интересное, то так и делаю.

Например, сейчас на соседнем поле женская сборная по регби проводила товарищескую игру. Я бы уже пообщался с главным тренером команды, потому что вчера видел уровень интенсивности их занятий и уточнил, что сегодня у них уже было 45 минут силовых тренировок и после этого часовая тренировка на поле.

Поэтому если мои футболисты перед этой тренировкой поставили оценки пять-шесть за восстановление, значит, они не совсем прониклись этим примером.

Я думаю о том, чтобы включить несколько своих молодых ребят в тренировочный процесс сборной по регби.

Если мне удастся договориться, то это будет интересный эксперимент — приезжайте, понаблюдайте и пообщайтесь потом с ребятами. Один-два тренировочных дня, чтобы они провели с ними и смогли понять, что такое большие нагрузки.

Многие говорят, что мы даем футболистам что-то запредельное, а мне так не кажется — работы впереди еще много«, — сказал главный тренер “Балтики” Андрей Талалаев.