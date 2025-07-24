Талалаев о «Балтике»: «Думаю включить молодых ребят в тренировочный процесс сборной по регби. Говорят, мы даем футболистам что-то запредельное, а мне так не кажется»

Например, сейчас на соседнем поле женская сборная по регби проводила товарищескую игру. Я бы уже пообщался с главным тренером команды, потому что вчера видел уровень интенсивности их занятий и уточнил, что сегодня у них уже было 45 минут силовых тренировок и после этого часовая тренировка на поле.