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«Аякс» хочет получить 60 млн евро за Хато. «Челси» готов предложить 50 млн, контракт с 19-летним защитником согласован

Ранее появилась информация, что английский клуб согласовал контракт 19-летним защитником.

Источник: Спортс"

Сообщается, что «Челси» готов заплатить 50 миллионов евро за нидерландского футболиста.

Однако «Аякс» хотел бы получить 60 миллионов евро.

В прошлом сезоне Йоррел Хато провел 31 матч в чемпионате Нидерландов, забив 2 гола и сделав 6 результативных передач.

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