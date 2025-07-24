Гатти будет зарабатывать 3,1 млн евро в год плюс бонусы по новому контракту с «Ювентусом»

Зарплата футболиста составит 3,1 миллиона евро в год плюс бонусы.
В прошлом сезоне Федерико Гатти сыграл 30 матчей в Серии А и забил один гол, проводя в среднем 73 минуты на поле.
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