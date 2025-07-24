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Гатти будет зарабатывать 3,1 млн евро в год плюс бонусы по новому контракту с «Ювентусом»

Итальянский клуб ранее сообщил о подписании нового контракта с защитником до 2030 года.

Источник: Спортс"

Зарплата футболиста составит 3,1 миллиона евро в год плюс бонусы.

В прошлом сезоне Федерико Гатти сыграл 30 матчей в Серии А и забил один гол, проводя в среднем 73 минуты на поле.

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