Семшов о «Зените»: «Семак говорит руководству, что ему нужны готовые футболисты для реализации идей на поле. Почему с такой академией не все имеют шансы попробовать себя?»

— Он действительно может быть намного сильнее русского ровесника из академии «Зенита»? Ведь место в составе мог занять петербургский воспитанник.
— Этот вопрос мы всегда задаем.
Почему, имея такую академию как у «Зенита», не все футболисты имеют шансы попробовать себя в составе? Довериться молодому игроку. Эти вопросы только к главному тренеру. У всех свои критерии подхода к составу и к футболистам.
В данной ситуации, насколько я слышал, Сергей Богданович говорит руководству, что ему нужны готовые футболисты, для того, чтобы все свои идеи реализовывать на футбольном поле.
Учитывая, какой у «Зенита» состав, можно подпускать более одаренных своих воспитанников и давать им больше шансов. Особенно в это время, когда у нас нет еврокубков.
Будем наблюдать за командой, молодые футболисты появляются на сборах, в товарищеских матчах, в кубковых. Но в чемпионате пока играет обойма более опытная.
Но все-таки имея такую академию, наверное, есть футболисты, которые способны через какое-то время заявить о себе в основном составе, — сказал бывший полузащитник сборной России Игорь Семшов.