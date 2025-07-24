Тренер «Акрона» Тедеев о Дзюбе: «Артем — настоящий лидер, может добиться всего. Рассчитываю и хочу, чтобы он стал лучшим бомбардиром РПЛ»

"Уровень мастерства Артема, его человеческих качеств, его энергии, стремлении, характера всегда позволяет думать, что он может добиться всего. Я ему этого очень сильно желаю. Он хорошо работает, надо отдать должное, много помогает молодым футболистам. Он настоящий лидер, от него можно ждать всего чего угодно.
Рассчитываю и хочу, чтобы он стал лучшим бомбардиром РПЛ. Для меня это было бы еще одно достижение, которое я бы хотел преодолеть вместе с Артемом«, — сказал главный тренер “Акрона”.
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