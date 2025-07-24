Агуэро о словах Роналду: «Если чемпионат Саудовской Аравии действительно входит в число лучших лиг мира, это будет доказано годами. Он растет, но пока говорить преждевременно»

"Бессмысленно ввязываться в эту полемику. Если утверждение Роналду верно, и чемпионат Саудовской Аравии действительно входит в число лучших лиг мира, это будет доказано годами. Конечно, не одним матчем.
Лично я считаю, что в последнее время чемпионат демонстрирует весьма достойный рост, но называть его одним из крупнейших в мире преждевременно", — сказал Агуэро в интервью Stake.
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