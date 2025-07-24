Президент «Амкала» пригласил Овечкина принять участие в Кубке России. Хоккеист отказал

«Позвать Хабиба? Заходили с двух сторон на Александра Овечкина, но, к сожалению, у него не получится — мне так передали. Я заходил с одной стороны, с другой Сева Терлецкий пытался через титульного спонсора Кубка России. Мы думали провернуть эту аферу, но у него не выйдет», — сказал президент «Амкала».
5 августа «Амкал» и «Квант» встретятся в 1-м раунде Кубка России. Герман заявил, что планирует включить в состав рэпера The Limba, комика Антона Шастуна и других знаменитостей.
Директор «Кванта» Лев Березнер на это ответил, что планы «Амкала» — не более чем хайп и привлечение внимания.
«Амкал» сыграет блогерами и рэперами в Кубке России: позвали Шастуна и «Хазяев».