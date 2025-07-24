Президент «Амкала» пригласил Овечкина принять участие в Кубке России. Хоккеист отказал

«Позвать Хабиба? Заходили с двух сторон на Александра Овечкина, но, к сожалению, у него не получится — мне так передали. Я заходил с одной стороны, с другой Сева Терлецкий пытался через титульного спонсора Кубка России. Мы думали провернуть эту аферу, но у него не выйдет», — сказал президент «Амкала».