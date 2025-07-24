Чичарито извинился за слова о женщинах: «Постараюсь выражать свои мысли с большей ясностью и чуткостью. Воспользуюсь этой возможностью, чтобы сделать выводы и расти»

"Я искренне благодарю всех, кто поддерживал меня, тех, кто с уважением делился со мной своими взглядами и призывал меня стать лучше. Я глубоко сожалею о любом недопонимании или дискомфорте, которые могли вызвать мои недавние слова. У меня никогда не было намерения причинять боль или вносить раздор.