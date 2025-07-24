Фанаты «Александрии» использовали кричалки с призывом к насилию в адрес сербов и скандировали «ЦСКА — шлюха» на матче с «Партизаном» в ЛК — из-за участия сер

«Александрия» уступила «Партизану» (0:2) в домашнем матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. Игра прошла в Катовице.
Как сообщает Telegraf.rs, футболисты украинского клуба вышли на матч против сербов, обернувшись в украинские флаги. Они отказались пожимать руки соперникам.
Примерно через полчаса после начала матча с трибун стали слышны кричалки с призывом к насилию в адрес сербов. Арбитр из Эстонии Йоонас Яановиц не предпринял никаких действий, чтобы прекратить это скандирование.
По данным Sportal.rs, фанаты хозяев также кричали «ЦСКА — шлюха».
Такая реакция обусловлена участием «Партизана» в BetBoom Братском Кубке в Москве, где также выступали «ЦСКА», московское «Динамо» и сербский ОФК.
«Мы не поддерживаем “Партизан”, учитывая тот факт, что они принимали участие в турнире в России. Клуб считает это враждебным по отношению к нам. Пожалуйста, не задавайте никаких вопросов по этому поводу», — сказал перед игрой главный тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко.