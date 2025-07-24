Фанаты «Александрии» использовали кричалки с призывом к насилию в адрес сербов и скандировали «ЦСКА — шлюха» на матче с «Партизаном» в ЛК — из-за участия сер

«Мы не поддерживаем “Партизан”, учитывая тот факт, что они принимали участие в турнире в России. Клуб считает это враждебным по отношению к нам. Пожалуйста, не задавайте никаких вопросов по этому поводу», — сказал перед игрой главный тренер «Александрии» Кирилл Нестеренко.