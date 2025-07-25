Снейдер о клубном ЧМ: «Футбол — глобальная игра, отличные впечатления. Саудовские клубы прогрессируют, они не на уровне европейской элиты, но разрыв сокращается»

— Думаю, это интересное развитие. Больше команд — значит, больше внимания к клубам за пределами Европы, и это важно. Футбол — глобальная игра, и болельщики заслуживают того, чтобы видеть больше разнообразия на самом высоком уровне. Я смотрел несколько матчей в Майами — отличные впечатления.
— Раз уж заговорили о «Аль-Хилале», как вы оцениваете его выступление на клубном чемпионате мира? И можно ли теперь сказать, что саудовские клубы уже готовы конкурировать с ведущими европейскими командами?
— «Аль-Хилаль» показал высокий уровень. Саудовские клубы действительно стремительно прогрессируют. Пока они еще не на уровне европейской элиты, но разрыв сокращается. Их амбиции очевидны.
— А как вы оцениваете участие арабских команд в клубном чемпионате мира? В частности, каирского «Аль-Ахли». Что вы знаете об этой команде и ее выступлениях?
— «Аль-Ахли» — это клуб с богатой историей и выдающейся культурой побед. Они не раз доказывали, что могут конкурировать на международной арене. Их стабильность и организация впечатляют.
— Как вы относитесь к проекту Саудовской лиги? Можно ли уже считать ее одной из пяти сильнейших лиг мира?
— Они сделали огромный шаг вперед, но я бы пока не стал называть ее лигой топ-5. Проект амбициозный, есть инвестиции, инфраструктура развивается. Если они продолжат в том же духе и сделают акцент на развитие молодежи, то в будущем вполне могут войти в число ведущих чемпионатов.
— Что можете сказать о «Аль-Хилале», «Аль-Насре», «Аль-Иттихаде» и «Аль-Ахли» — как они проявили себя с начала реализации проекта?
— «Аль-Хилаль» — самая сбалансированная команда с сильным руководством.
У «Аль-Насра» есть Криштиану Роналду, что привлекло к ним внимание всего мира, но им нужно построить команду вокруг него.
«Аль-Иттихад» проделал отличную работу с Бензема, а «Аль-Ахли» удивил многих приглашением Мареза и мощным тренерским штабом. За ними действительно интересно наблюдать, — сказал бывший полузащитник «Реала» и сборной Нидерландов.