Снейдер о клубном ЧМ: «Футбол — глобальная игра, отличные впечатления. Саудовские клубы прогрессируют, они не на уровне европейской элиты, но разрыв сокращается»

— Они сделали огромный шаг вперед, но я бы пока не стал называть ее лигой топ-5. Проект амбициозный, есть инвестиции, инфраструктура развивается. Если они продолжат в том же духе и сделают акцент на развитие молодежи, то в будущем вполне могут войти в число ведущих чемпионатов.