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Неймар о перепалке с фанатом «Сантоса»: «Сказать, что я наемник вместе с моим отцом — в такие моменты трудно сдерживаться. У него есть право критиковать меня за игру, но оскорблять

«Сантос» уступил «Интернасьоналу» (1:2) в домашнем матче 16-го тура бразильской Серии А.

Источник: Спортс"

После финального свистка Неймар направился к трибунам, где поругался с одним из болельщиков хозяев.

"В пылу эмоций трудно сдерживать чувства, когда тебя несправедливо оскорбляют… Я никогда не буду спорить с болельщиком, когда он критикует меня за игру на поле — там у него есть полное право высказываться, говорить, плохо ли я сыграл или нет, и даже свистеть! Но он не имеет права меня оскорблять — так, как он меня оскорбил… (к сожалению, в тот момент я услышал только его слова, игра была остановлена).

Сказать, что я — наемник вместе с моим отцом, говорить про мою семью и друзей… извините, но в такие моменты трудно себя сдержать! (Хотя я понимаю, что должен). Я вернулся в «Сантос», чтобы помочь клубу — как на поле, так и за его пределами! И в тот день, когда болельщики решат, что я больше не могу быть полезен или что я вреден клубу, я сам соберу вещи и уйду первым!

«Сантос» — одна из моих самых больших страстей, и пока у меня есть силы, я буду выкладываться по максимуму ради этого клуба… буду бегать, бороться, кричать и даже драться, если потребуется, чтобы вернуть «Сантос» туда, где он должен быть«, — написал вингер “Сантоса”.