Неймар о перепалке с фанатом «Сантоса»: «Сказать, что я наемник вместе с моим отцом — в такие моменты трудно сдерживаться. У него есть право критиковать меня за игру, но оскорблять

"В пылу эмоций трудно сдерживать чувства, когда тебя несправедливо оскорбляют… Я никогда не буду спорить с болельщиком, когда он критикует меня за игру на поле — там у него есть полное право высказываться, говорить, плохо ли я сыграл или нет, и даже свистеть! Но он не имеет права меня оскорблять — так, как он меня оскорбил… (к сожалению, в тот момент я услышал только его слова, игра была остановлена).