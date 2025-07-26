Журавель о словах Морено: «Публичный призыв к своим игрокам отказаться от половины зарплаты — это неуместный и даже вредный популизм. Вряд ли такой ход повысит взаимопонимание»

"Похоже, их проклял Писарский.
А если серьезно, публичный призыв к своим игрокам отказаться от половины месячной зарплаты — это неуместный и даже вредный популизм. Вряд ли такой ход повысит взаимопонимание между игроками и тренером.
Теперь ведь журналисты будут спрашивать футболистов, собираются ли они исполнять призыв тренера. Ответ нам известен«, — написал комментатор “Матч ТВ”.
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