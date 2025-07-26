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Журавель о словах Морено: «Публичный призыв к своим игрокам отказаться от половины зарплаты — это неуместный и даже вредный популизм. Вряд ли такой ход повысит взаимопонимание»

После поражения от «Акрона» во 2-м туре Мир РПЛ (0:4) главный тренер «Сочи» заявил: «Стыдно и позорно. Я отдам половину месячной зарплаты — не знаю, как поступят игроки. Мы не заслуживаем таких денег».

Источник: Спортс"

"Похоже, их проклял Писарский.

А если серьезно, публичный призыв к своим игрокам отказаться от половины месячной зарплаты — это неуместный и даже вредный популизм. Вряд ли такой ход повысит взаимопонимание между игроками и тренером.

Теперь ведь журналисты будут спрашивать футболистов, собираются ли они исполнять призыв тренера. Ответ нам известен«, — написал комментатор “Матч ТВ”.

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