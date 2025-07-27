«Ювентус» может обменять Маккенни в «Рому» на Кристанте. Римляне предпочли бы отдать Пеллегрини взамен

Клубы пока не начали переговоры по обмену Маккенни и Кристанте не зафиксированы, но связывались с агентами игроков. Также сообщается, что в «Роме» предпочли бы обменять Маккенни на Лоренцо Пеллегрини, однако этот вариант не привлекает руководство «Ювентуса».