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«Ювентус» может обменять Маккенни в «Рому» на Кристанте. Римляне предпочли бы отдать Пеллегрини взамен

Главный тренер туринцев Игор Тудор запросил двух полузащитников, и руководство клуба ведет поиски потенциальных кандидатов.

Источник: Спортс"

«Ювентус», по данным источников, прекратил переговоры о продлении контракта с Маккенни, соглашение с которым истекает летом 2026 года, и в клубе не планируют отпускать игрока бесплатно.

Кристанте привлек интерес «Ювентуса» не только игровым уровнем, но и за счет лидерских качеств и итальянского паспорта. В Турине намерены увеличить число итальянцев в составе.

В случае обмена он занял бы место Маккенни в центре поля и стал партнером Локателли, Кефрена Тюрама и потенциальной замены уходящему Дугласу Луису.

На место Луиса «Юве» рассматривает несколько вариантов: хавбек «Тоттенхэма» Ив Биссума, Мортен Юлманд из «Спортинга». Также среди возможных кандидатов могут быть полузащитник «Бенфики» Флорентину, Софьян Амрабат из «Фенербахче» и Сандер Берге из «Фулхэма».

Клубы пока не начали переговоры по обмену Маккенни и Кристанте не зафиксированы, но связывались с агентами игроков. Также сообщается, что в «Роме» предпочли бы обменять Маккенни на Лоренцо Пеллегрини, однако этот вариант не привлекает руководство «Ювентуса».

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