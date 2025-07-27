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Арнаутович заплакал, вспомнив обещание Михайловичу однажды перейти в «Црвену Звезду»: «Синиша говорил мне об этом каждый день. Я пообещал ему, и вот я здесь»

36-летний форвард покинул «Интер» этим летом и подписал двухлетний контракт с сербским клубом.

Источник: Спортс"

Во время пресс-конференции Арнаутович не смог сдержать слез, говоря об обещании своему другу Синише Михайловичу однажды перейти в «Црвену Звезду».

«Он говорил мне об этом каждый день, когда мы были в “Болонье”. Я здесь, потому что пообещал ему однажды надеть эту майку. Я пообещал Синише, что однажды перейду в “Црвену Звезду”, и вот я здесь.

Когда я приехал на стадион, за эти два дня я плакал больше, чем за всю свою жизнь. Я поговорил с его семьей. Я пообещал Синише, что перейду в «Црвену Звезду», и теперь я здесь", — сказал Арнаутович.

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