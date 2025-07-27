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«Ноттингем» продлил контракт с Гиббс-Уайтом до лета 2028 года. «Тоттенхэм» был готов заплатить 60 млн фунтов за трансфер хавбека

Ранее сообщалось, что «Тоттенхэм» приняли решение выплатить отступные в размере 60 млн фунтов, прописанные в контракте полузащитника.

Источник: Спортс"

«Это настоящее проявление амбиций от нашего владельца Эвангелоса Маринакиса: Морган Гиббс-Уайт подписал контракт с клубом до лета 2028 года», — говорится в заявлении «Ноттингема».

В минувшем сезоне Гиббс-Уайт провел 34 игры в АПЛ и забил 7 голов, а также сделал 8 голевых передач. По обоим показателям он стал вторым в своей команде.

Подробно со статистикой хавбека можно ознакомиться здесь.

«Ноттингем» пожаловался в АПЛ и может подать иск против «Тоттенхэма» из-за Гиббс-Уайта. Клуб считает, что «шпоры» не должны были общаться с хавбеком.