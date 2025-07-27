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Тедеев о 4:0 с «Сочи»: «Акрон» был лучше во всем. После 4-го гола вспомнил, как приезжал сюда с мальчиками из «Ростова» — матч закончился со счетом 1:10"

— Этот стадион для меня связан с не самыми лучшими воспоминаниями. Ведь я сюда приезжал [в 2020 году] с мальчиками из «Ростова» на матч, который закончился со счетом 1:10.

Источник: Спортс"

Сегодняшняя победа… После четвертого гола я вспомнил о том матче. Тяжелые воспоминания. Слава богу, что сегодня мы были лучше. Во всем. Сегодня я благодарен всем своим футболистам.

— Кажется, что «Сочи» не хватает сыгранности.

— Я могу сказать только хорошее. Оценивать игру соперника — не мое. Хочу пожелать им добра и удачи. Каждый человек иногда переживает трудные времена. Команда «Сочи» находится в начале пути.

— В «Акроне» не появится какая‑то самоуверенность?

— Зачем? Ребята спокойно все воспринимают. С футболистами мы сможем договориться, — сказал тренер «Акрона».

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