Губерниев об ужесточении лимита: «Минспорт заботится об интересах российского футбола. С еврокубками ситуация будет другая»

Что касается легионеров в РПЛ сейчас, то иностранец иностранцу рознь. Конечно, хотелось бы, чтобы это были звезды первой величины или хотя бы второй. Но без еврокубков рассчитывать на это сложно. С еврокубками ситуация будет другая", — сказал комментатор, советник министра спорта РФ.