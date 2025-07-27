Губерниев об ужесточении лимита: «Минспорт заботится об интересах российского футбола. С еврокубками ситуация будет другая»

"Министерство спорта заботится об интересах российского футбола. У Михаила Дегтярева свой взгляд на вещи, у РФС может быть другой. Но они договорятся и примут совместное, взвешенное решение. Логику Минспорта в вопросе лимита я понимаю.
Что касается легионеров в РПЛ сейчас, то иностранец иностранцу рознь. Конечно, хотелось бы, чтобы это были звезды первой величины или хотя бы второй. Но без еврокубков рассчитывать на это сложно. С еврокубками ситуация будет другая", — сказал комментатор, советник министра спорта РФ.