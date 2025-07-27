Бруну об адаптации Куньи в «МЮ»: «Веселый парень, быстро со всеми поладил»

«Бразильцы громко разговаривают, они очень радостные. Он весьма веселый парень и быстро со всеми поладил. И это здорово, ведь нам нужно, чтобы он взаимодействовал со всеми игроками и максимально себя проявил», — сказал капитан «МЮ».