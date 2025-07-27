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Игнатьев о «Динамо»: «Команда пока в аморфном состоянии, игра поблекла. В футболе часто думают, что поменяют тренера — и все изменится. Карпин привносит свое видение, нужно время»

Вчера бело-голубые доме победили «Ростов» (1:0) в матче 2-го тура Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

— Игра была с преимуществом динамовцев. Но при этом чего-то в законченном виде увидеть не удалось. «Динамо» пока находится в таком аморфном состоянии. Изменился состав, пришло много новых футболистов, идет адаптация к новому тренеру.

Карпин привносит свое видение, цельную игру выстраивает по-своему. В футболе очень часто думают, что поменяют тренера — и все изменится, но происходят вот такие метаморфозы. Я не говорю, что какие-то вещи, которые Карпин привносит, непонятны, но, с другой стороны, на это понимание нужно какое-то время.

— Почему сейчас очень блеклая игра у многих лидеров «Динамо»?

— Причины, наверное, в отношении к себе — это первое. Второе — психологическая ломка игрового состояния. Здесь я уцепился, это мое игровое кредо, я все делаю правильно и вдруг кто-то говорит мне, что надо что-то ломать. На эти два момента Валерию Георгиевичу надо будет обратить внимание. Ближайшие игры покажут, кто больше виновен в том, что игра несколько поблекла.

— Нынешнему «Динамо» нужны вливания в состав?

— В целом достойная команда. Нужны вливания, чтобы пустить, «свежую кровь». Другое дело, что всегда нужны Месси, Роналду. А есть ли на них деньги? Сергеев — один из лучших форвардов страны, игрок сборной, много забивал, неоднократный чемпион с «Зенитом». Пока он на слуху в нашем футболе. Два фланговых нападающих — одни из лучших в России, — сказал экс-тренер «Динамо» и сборной России Игнатьев.