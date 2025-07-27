Игнатьев о «Динамо»: «Команда пока в аморфном состоянии, игра поблекла. В футболе часто думают, что поменяют тренера — и все изменится. Карпин привносит свое видение, нужно время»

— Причины, наверное, в отношении к себе — это первое. Второе — психологическая ломка игрового состояния. Здесь я уцепился, это мое игровое кредо, я все делаю правильно и вдруг кто-то говорит мне, что надо что-то ломать. На эти два момента Валерию Георгиевичу надо будет обратить внимание. Ближайшие игры покажут, кто больше виновен в том, что игра несколько поблекла.