«Аль-Наср» сделал предложение по Антони. «МЮ» хочет 50 млн фунтов за вингера

По данным UOL, манкунианцы рассчитывают получить за вингера 50 млн фунтов. Его действующий контракт с «Юнайтед» рассчитан до лета 2027 года.
Вторую половину прошлого сезона бразилец провел в аренде в «Бетисе». На его счету 5 голов и 2 результативные передачи в 17 матчах Ла Лиги за испанский клуб.
С полной статистикой 25-летнего игрока можно ознакомиться здесь.
Два топ-клуба Саудовской Аравии интересуются Антони. Возвращение вингера «МЮ» в «Бетис» маловероятно.
Санчо, Антони, Гарначо и Маласиа не полетят с «МЮ» в предсезонное турне в США. Аморим считает, что они не соответствуют его требованиям (ESPN).
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