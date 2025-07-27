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Пьянич о «Ювентусе»: «Нельзя столько лет не выигрывать скудетто, оправданий быть не может. Нужно восстановить душевное равновесие»

Туринцы не выигрывали Серию А с сезона-2019/20.

Источник: Спортс"

— Какого сезона вы ожидаете под руководством Тудора?

— Игор знает мир «Ювентуса» и завершил сезон на высокой ноте, у его команд есть четкая идентичность.

Нам нужно восстановить душевное равновесие: оставаться в Лиге чемпионов крайне важно, мы должны быть реалистами, но «Ювентус» не может столько лет не выигрывать скудетто и не брать трофеи.

На таком уровне вы должны бороться за успех, оправданий быть не может. А этого не хватало в последние годы, — сказал бывший полузащитник «Ювентуса».

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