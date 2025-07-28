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Месси — 4-й в списке лучших назначенных игроков в истории МЛС по версии ESPN, Анри — 6-й, Ибрагимович — 9-й. Джеррард, Матюиди и Маркес — в десятке худших

Правило назначенного игрока позволяет клубам лиги выбирать трех футболистов, которые не будут учитываться под потолком зарплат. Такая мера позволяет привлекать звезд без риска не вписаться в лимит.

В десятку лучших игроков, занимавших соответствующие слоты, включены:

1. Робби Кин, «Лос Анджелес Гэлакси».

2. Себастьян Джовинко, «Торонто».

3. Карлос Вела, «Лос-Анджелес».

4. Лионель Месси, «Интер Майами».

5. Диего Валери, «Портленд».

6. Тьерри Анри, «Нью-Йорк Ред Буллс».

7. Джозеф Мартинес, «Атланта Юнайтед».

8. Лэндон Донован, «Лос-Анджелес Гэлакси».

9. Златан Ибрагимович, «Лос-Анджелес Гэлакси».

10. Клинт Демпси, «Сиэтл».

В десятку худших назначенных футболистов в истории МЛС попали такие известные игроки, как Рафаэль Маркес («Нью-Йорк Ред Буллс», 1-е место), Стивен Джеррард («Гэлакси», 2-е место), Блез Матюиди («Интер Майами», 5-е место), Нери Кастильо («Чикаго Файр», 6-е место), Денилсон («Даллас», 7-е место), Миста («Торонто», 10-е место).

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