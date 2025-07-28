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Пеп о биологическом возрасте: «Сейчас мне 75 — может, если пройду тест, окажется, что я моложе. Я разбит, у меня болит все — надеюсь, позже почувствую себя лучше»

— Недавно Криштиану Роналду попал в заголовки газет, заявив, что его биологический возраст — 28 лет. Каков биологический возраст Пепа Гвардиолы?

Источник: Спортс"

— Сейчас мне 75 лет [смеется]. Я разбит, у меня болит все. Итак, если это мой биологический возраст… Может быть, если я пройду тест, то окажется, что я моложе.

Надеюсь, через некоторое время я буду чувствовать себя лучше, чем сейчас, — сказал главный тренер «Манчестер Сити».

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