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Слухи о Неймаре в «Марселе» не действительны (Саша Тавольери)

Ранее в СМИ появилась информация о возможном переходе бразильца во французский клуб.

Источник: Спортс"

«Полное опровержение по поводу Неймара на “Марселе”. Не соответствует действительности», — написал журналист Саша Тавольери.

У Неймара 1 гол в 8 играх чемпионата Бразилии за «Сантос» в этом сезоне. Подробная статистика 33-летнего игрока — здесь.