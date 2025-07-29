Слухи о Неймаре в «Марселе» не действительны (Саша Тавольери)

«Полное опровержение по поводу Неймара на “Марселе”. Не соответствует действительности», — написал журналист Саша Тавольери.
У Неймара 1 гол в 8 играх чемпионата Бразилии за «Сантос» в этом сезоне. Подробная статистика 33-летнего игрока — здесь.
Ранее в СМИ появилась информация о возможном переходе бразильца во французский клуб.
«Полное опровержение по поводу Неймара на “Марселе”. Не соответствует действительности», — написал журналист Саша Тавольери.
У Неймара 1 гол в 8 играх чемпионата Бразилии за «Сантос» в этом сезоне. Подробная статистика 33-летнего игрока — здесь.